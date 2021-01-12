Высоту орбиты МКС увеличат перед пересменкой экипажа

https://static.news.ru/photo/17bcbcfa-54ec-11eb-850f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Перед пересменкой экипажа Международной космической станции (МКС) высоту её орбиты поднимут на 1,2 км. Об этом сообщили в Роскосмосе.

С целью формирования баллистических условий перед посадкой транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-17» и запуском и стыковкой ТПК «Союз МС-18» на 21 января запланирована очередная коррекция орбиты МКС, — цитирует РИА Новости сообщение.

При этом двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» МКС, включат в 19:14 мск. Они должны проработать 418,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 419,8 километра над поверхностью Земли.

Запуск «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий, Пётр Дубров и Сергей Корсаков. Кроме того, NASA может купить место для астронавта Марка Ванде Хая и Корсаков останется на Земле.

Ранее стало известно, что резервы воздуха на МКС подходят к концу, поэтому требуется установить место утечки воздуха в ближайшее время. Найти утечку в российском модуле «Звезда» пока не удаётся. Как заявили представители Роскосмоса, трещину на МКС окончательно заделают в феврале 2021 года, когда на орбиту доставят специальный комплект для ремонта. Операцию осуществят с помощью грузового корабля «Прогресс».

В настоящее время корпорация «Энергия» разрабатывает новую орбитальную станцию с неограниченным сроком службы. Этого удастся добиться за счёт замены модулей станции, а также открытой архитектуры её создания.

Планируется, что новая орбитальная станция по размерам будет крупнее, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС, она будет находиться на земной орбите на высоте 400 км под наклоном в 98 градусов, писал NEWS.ru.