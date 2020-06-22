Virgin Galactic договорилась с NASA об обучении туристов для полётов к МКС

https://static.news.ru/photo/811a58ec-b49c-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская Virgin Galactic подписала соглашение с NASA, касающееся стимулирования развития орбитального космического туризма на МКС.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Там уточняется, что в рамках договорённостей с Космическим центром Джонсона фирма определит партнёров, заинтересованных в продвижении частных космических миссий, разработке учебных материалов, а также в доставке на орбиту и на Землю необходимых ресурсов.

Virgin Galactic при этом отмечает, что ориентирована на широкий круг клиентов, а не только на тех, кто просто хочет развлечься в космосе.

Эта программа предназначена не только для частных космических туристов, но и для исследователей, — приводит The Verge слова Джорджа Уайтсайдса, гендиректора Virgin Galactic.

Он также отметил, что через эту программу могут летать люди со всего мира.

Virgin Galactic была основана в 2004 году. Цель компании — организация коммерческих космических полётов. В феврале она впервые отправила к границам космоса космоплан с пассажиром на борту. Корабль поднялся на 88 км над поверхностью Земли и успешно вернулся обратно.



Ранее NEWS.ru сообщал, что американские компании SpaceX и Space Adventures заключили договор о полётах космических туристов. Первый полёт на корабле Crew Dragon может состояться в начале 2021 года.