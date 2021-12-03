В США из-за утечки топлива отложили запуск военного спутника

В США отложили запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником STPSat-6. Как сообщил альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin — United Launch Alliance (ULA) в своём Twitter, причиной переноса стала утечка ракетного топлива в наземном хранилище.

Ракета должна была стартовать в воскресенье, 5 декабря, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Запуск был перенесён на понедельник, 6 декабря, в 04:04 по восточному времени США (12:04 мск).

Запуск ракеты ULA Atlas V 551 с миссией программы космических испытаний STP-3 для Космических сил США отложен. Во время подготовительных операций была обнаружена утечка в наземной системе хранения ракетного горючего RP-1, — говорится в сообщении.

Ракеты Atlas V используют российские двигатели РД-180. К середине 2020-х годов их полностью выведут из эксплуатации. Ракету сменит Vulcan Centaur, летающая уже на американских двигателях, в результате чего разработчик РД-180 может потерять от 10 до 13 млрд рублей. Сотрудничество длилось свыше 20 лет. За это время американская сторона получила от российской 122 двигателя.

До завершения эксплуатации Atlas V совершит ещё порядка трёх десятков стартов. Глава ULA Тори Бруно заявил, что все необходимые двигатели для Atlas V были приобретены у России заблаговременно. Четыре из них уже установлены на ракеты, а остальные в настоящее время находятся на складе.