В США отказались от дальнейшей закупки российских двигателей РД-180

Альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin — United Launch Alliance (ULA) прекращает продажу тяжёлых ракет Atlas V. В связи с этим он больше не будет приобретать у России двигатели РД-180 первой ступени. Об этом сообщает ArsTechnica.

До завершения эксплуатации, которая намечена на 2025 год, Atlas V совершит ещё порядка трёх десятков стартов. После этого её заменит тяжёлый носитель Vulcan с двигателями BE-4 первой ступени, производимыми в США.

Глава альянса Тори Бруно заявил, что все необходимые двигатели для Atlas V были приобретены у России заблаговременно. Четыре из них уже установлены на ракеты, а остальные в настоящее время находятся на складе.

Так что я могу положить конец этим отношениям [с Россией], — цитирует Бруно The Verge.

Ранее сообщалось, что Россия готовит последнюю партию двигателей РД-180 для поставки в США. Сотрудничество длилось свыше 20 лет. За это время американская сторона получила от российской 122 двигателя.

В начале текущего года стало известно, что американская компания Aerojet Rocketdyne собрала первый образец ракетного двигателя AR1, который должен заменить РД-180. На его разработку ушло около пяти лет и было потрачено $350 млн.