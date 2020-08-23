В Роскосмосе разработали наноматериал для «самозалечивания» отверстий

https://static.news.ru/photo/d90710e0-e53e-11ea-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Наноматериал для космических кораблей, способный восстановиться в случае повреждений разработали в Центре им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос). Об этом заявил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

Одна из разработок в области нанотехнологий — это создание самозалечивающихся материалов, — цитирует его ТАСС.

Кошлаков добавил, что если в этом материале появляется отверстие, то оно в течение нескольких секунд буквально зарастает, «самозалечивается». По его словам, это будет достаточно гибкий волокнистый материал, который рассчитан на попадание микрометеоритов. Образцы уже прошли испытания рамках научно-исследовательских работ.

Кошлаков также сообщил, что по заказу Роскосмоса ведутся разработки подобных материалов большей размерности, которые годятся для создания межорбитальных транспортных аппаратов. Исследовательский центр готов к опытно-конструкторским работам в этом направлении.

Как писал NEWS.ru, на МКС произошла утечка воздуха, которую зафиксировало оборудование, установленное на российском сегменте станции. Одной из причин утечки называют попадание микрометеорита или фрагмента космического мусора. На время работ по определению источника утечки и его устранению трое американских космонавтов перейдут в российский модуль «Звезда», указали в NASA.