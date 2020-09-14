В Роскосмосе поставили под сомнение обнаруженные на Венере признаки жизни

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Обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете. Об этом заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко.

Достоверные научные данные на этот счёт сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры, — цитирует пресс-служба госкорпорации Блошенко.

Он напомнил, что только России удалось реализовать планомерные исследования Венеры напланетными станциями. Первую мягкую посадку в истории на поверхность другой планеты Солнечной системы совершил спускаемый аппарат космической станции «Венера-7» в 1970 году. В ходе последующих миссий были получены подробные сведения о венерианском климате, почве и составе атмосферы. Советский аппарат «Венера-13» до сих пор остается рекордсменом по времени работы — он передавал сигнал на Землю в течение 127 минут. Лидерство СССР в исследованиях Венеры привело к тому, что даже США называли Венеру «советской планетой».

В Роскосмосе также сообщили, что приняли решение о реализации ранее запланированной миссии «Венера-Д», включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации. В рамках этого проекта планируется изучить пробы её грунта и атмосферы, а также исследовать природу эволюционных процессов Венеры, пережившей, согласно некоторым версиям, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал полностью российскую миссию на Венеру после того, как учёные обнаружили в атмосфере этой планеты газ фосфин, который свидетельствует о возможной внеземной жизни. Он отметил, что проекты миссий по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов. Однако эта программа ещё не утверждена.

Фосфин — бесцветный ядовитый газ, который на Земле производится анаэробными (не требующими кислорода) микроорганизмами. Его обнаружили учёные британского Кардиффского университета и американского Массачусетского технологического университета с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решётки миллиметрового диапазона в Чили.