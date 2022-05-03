В NASA захотели продолжения сотрудничества с Россией по МКС до 2030 года

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В NASA надеются на то, что Россия продолжит совместную работу по программе МКС до 2030 года. По словам главы организации Билла Нельсона, ситуация на Украине не повлияла на профессиональное взаимодействие специалистов NASA и Роскосмоса, а также на отношения между астронавтами и космонавтами, сообщает РИА Новости.

У нас есть все основания полагать, что русские будут (продолжать работу по) космической станции в ближайшем будущем, и, конечно, мы надеемся, что они продолжат делать это с нами до 2030 года, — сказал Нельсон в ходе слушаний в конгрессе США.

Несколько дней назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение, касающееся даты прекращения деятельности РФ на МКС, уже принято. При этом дату он не раскрыл, но отметил, что международные партнёры будут уведомлены о за год до её наступления.

Ранее Астронавт NASA Томас Маршбёрн рассказал, что российские космонавты и американские астронавты на борту МКС дружат несмотря на сложные отношения между двумя странами. По его словам, проход между американским и российским модулями никогда не закрывается.