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Космос

Американец раскрыл отношения с россиянами на МКС

00:55, 16 апреля 2022
Американец раскрыл отношения с россиянами на МКС Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
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Астронавт NASA Томас Маршбёрн заявил, что российские космонавты и американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС) дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он отметил, что что проход между российским и американским модулями всегда открыт, а свободное время космонавты и астронавты зачастую проводят вместе, пишет ТАСС.

У нас очень дружеские, товарищеские отношения, мы работаем вместе и полагаемся друг на друга в нашем общем выживании, — рассказал Маршбёрн.

На борту МКС в настоящее время находятся российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американские астронавты Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кайла Бэррон и ещё пять пять человек, представляющих несколько стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что национальным интересам страны отвечает недопущение прямого военного столкновения с Россией. По словам главы американской дипломатии, президент Джо Байден заботится об интересах американского народа. Он отметил, что США делают всё возможное, чтобы избежать конфликта с Москвой. Он добавил, что США также выступают за скорое прекращение российской спецоперации на Украине.

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