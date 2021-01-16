В NASA протестировали двигатели ракеты для лунной миссии

https://static.news.ru/photo/a22e5c5a-58a6-11eb-a690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Rasmus/http://imagebroker.co

Специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты Space Launch System, разрабатываемой для полётов к Луне.

Тестирование проводилось в штате Мичиган. Оно было рассчитано на восемь минут, но двигатели отключились спустя всего одну минуту после запуска.

Специалисты отметили, что программное обеспечение «действовало надлежащим образом», инициировав безопасное отключение двигателей. Причина срабатывания автоматики в настоящее время устанавливается, сообщает телеканал Fox News.

Американская лунная программа получила название «Артемида» Она подразумевает три полёта к естественному спутнику Земли. Её основная цель — высадка людей на поверхность Луны.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскосмосе хотят в пять раз увеличить число полётов отечественного многоразового метанового двигателя, разрабатываемого для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ». В проектной документации предусмотрено, что двигатель должен быть рассчитан не менее чем на 10 полётов. В корпорации хотят, чтобы его ресурс составлял до 50 полётов.