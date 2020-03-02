https://static.news.ru/photo/3a88025e-5c85-11ea-bd4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Hubble/Global Look Press

Астрономы из США и Нидерландов смогли открыть экзопланету, используя радиоволны. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о перспективах нового метода.

По его словам, радиотелескопы не использовались для целей поиска и исследования экзопланет, однако после появления новой методики ситуация должна измениться.

Когда было получено подтверждение, что это получается, то, конечно, много исследователей попробуют это повторить. И здесь нас ждет серия новых открытий, — заявил учёный в эфире радио Sputnik.

Американские и голландские астрономы выявили, что звезда GJ 1151 находится от Земли на расстоянии 26 световых лет. Масса этой экзопланеты в несколько раз больше массы Земли. Новый метод позволил учёным находить «маленькие» планеты, а ранее они могли обнаруживать только планеты-гиганты.

NEWS.ru сообщал, что американские учёные заявили, что нашли белок внеземного происхождения. Он был обнаружен внутри метеорита, упавшего в Алжире в 1990 году.