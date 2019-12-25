https://static.news.ru/photo/dba9eb16-27b5-11ea-8ac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские специалисты намерены закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25» до конца 2019 года. Об этом сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

На естественном спутнике Земли прибор АДРОН должен будет провести геологоразведку, сказал учёный, слова которого приводит ТАСС.

Испытания лётных образцов прибора мы надеемся завершить до конца года, — рассказал Митрофанов.

По его словам, конструкторско-доводочные испытания уже завершены. После того, как будут проверены лётные образцы, приборы установят на борту космического аппарата «Луна-25». Работы проведут в НПО им. С.А. Лавочкина.

Во время лунной миссии АДРОН определит состав лунного реголита в полярных областях. Потом учёные сравнят его с другими образцами, которые были взяты из умеренных широт. Прибор также поможет определить количество воды на Луне.

Митрофанов также рассказал, что подобные приборы в составе лунохода займутся изучением полезных ископаемых и поиском районов для дальнейшей разработки возможных месторождений. Однако по словам учёного, произойдёт это во второй половине следующего десятилетия.

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