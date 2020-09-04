Телеканал Роскосмоса будет запущен в России в ближайшие месяцы

https://static.news.ru/photo/1d651e3a-ef12-11ea-9625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Государственная корпорация «Роскосмос» намерена запустить совместно с партнёром телеканал «Первый космический», сообщают источники.

Партнёром корпорации выступит один из ведущих российских спутниковых вещателей, передаёт ТАСС.

Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название «Первый космический», — рассказал инсайдер.

Программы канала будут посвящены космосу в целом и деятельности корпорации и дочерних предприятий в частности.

В эфире телеканала будут представлены эксклюзивные материалы о космосе, научных экспериментах, специальные репортажи и документальные фильмы. Канал в перспективе может выйти на круглосуточную работу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что запуск канала намечен на ближайшие месяцы, в настоящий момент переговоры находятся в завершающей стадии, идёт набор сотрудников. При этом название организации-партнёра не разглашается.

Как писал NEWS.ru ранее, Минфин РФ призвал повысить управляемость бюджетного финансирования на реализацию Федеральной космической программы, передают представители ведомства. По информации министерства, Роскосмос исполнил расходы в 2018 году на 84,2% от плана, по итогам 2019-го — на 81%. По данным на 11 августа текущего года — на 35,3%.