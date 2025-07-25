Путин передал знаменитое издательство Союзу писателей России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче издательства «Художественная литература» в ведение Союза писателей России. Все акции акционерного общества, находившиеся в федеральной собственности, передаются организации в качестве имущественного взноса.

Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени издательство „Художественная литература“ (г. Москва), — говорится в документе.

Передача должна быть завершена в течение шести месяцев. Владелец сменится в рамках поддержки и развития сферы книгоиздания. С инициативой обратиться к главе государства выступил председатель правления Союза писателей Николай Иванов.

Ранее Путин подписал указ о расширении штатной численности центрального аппарата МВД до 7110 сотрудников. Согласно документу, в это число войдут 6364 сотрудника органов внутренних дел, 661 гражданский служащий и 85 работников, при этом персонал по охране и обслуживанию зданий в лимит не включен. Решение направлено на оптимизацию работы ведомства.