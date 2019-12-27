Фото: roscosmos.ru

Межпланетная станция NASA Parker Solar Probe (PSP) пролетела в трёх тысячах километров от поверхности Венеры, успешно использовав её притяжение для корректировки курса на сближение с Солнцем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, сближение с Солнцем произойдёт 29 января. Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на...