Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что строительство объектов первой очереди космодрома Восточный завершено на 30%. По его словам, не освоено порядка 20 миллиардов рублей.
Приняты все исчерпывающие меры, обеспечивающие достройку объектов первой очереди. Три из них достраиваются силами ЦЭНКИ, — сказал он.
Кроме того, вице-премьер добавил, что начато строительство стартового стола «Ангары» во второй очереди, являющегося основным объектом космодрома.
Как ранее писал NEWS.ru, госкорпорация «Роскосмос» за весь 2019 год провела все космические пуски успешно и без происшествий, что случилось впервые с 2009 года.
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