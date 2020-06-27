Себестоимость ракеты-носителя «Ангара» может снизиться на 3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/93bf4d02-b9a3-11ea-a08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Согласно бухгалтерской отчётности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год, себестоимость ракеты-носителя «Ангара» к 2024 году снизится на 3 млрд рублей, с 7 до 4 млрд.

Предприятие осуществляет комплекс мероприятий по снижению себестоимости «Ангары» совместно с Роскосмосом. В том числе, идёт работа над созданием производства замкнутого цикла ракеты на мощностях омского ПО «Полёт», передаёт ТАСС.

Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН «Ангара» с текущего уровня 7 млрд рублей до уровня 4 млрд рублей к 2024 году, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о принятии в госкорпорации плана действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. Особый акцент сделан на «Ангаре» и «Союзе-5».

В 2020 году Центр им. М. В. Хруничева планирует получить почти 24 млрд рублей в качестве господдержки. Однако в 2019 году финансирование предприятия государством составило 56% от утверждённого плана: 22,6 млрд рублей из запланированных 40,4 млрд рублей. Центр нёс убытки с 2007 года, о финансовых проблемах предприятие сообщило в конце 2013 года. В 2014 году выяснилось, что в Центр до 2025 года планируется инвестировать 56,4 млрд рублей на фоне задолженности перед поставщиками в размере почти 15 млрд рублей. Тогда руководство центра сообщило, что у предприятия нет денег на производство ракет. За 2017 год Центр получил убыток в размере 23,17 млрд рублей после получения чистой прибыли в 2016 году в размере 1,797 млрд рублей.

В августе 2018 года Дмитрий Рогозин сообщил, что «точку безубыточности» Центр им. Хруничева должен достигнуть в 2022 году. В феврале 2019 года глава госкорпорации доложил президенту РФ Владимиру Путину, что долговая нагрузка на предприятие уже уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители от лёгкого до тяжёлого классов — в диапазоне грузоподъёмности от 3,5 («Ангара-1.2») до 38 («Ангара-А5В») тонн на низкой околоземной орбите. Пока было проведено два запуска с космодрома Плесецк: лёгкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжёлая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.

Как писал NEWS.ru ранее, на завершение работ по строительству инфраструктуры для запуска ракет «Ангара» потребуется ещё два года сверх запланированного. Отмечается, что после первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5», запланированного на 2023 год, работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года.