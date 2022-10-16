С Плесецка стартовала ракета-носитель «Ангара» с военным спутником Минобороны РФ: с Плесецка стартовала ракета-носитель «Ангара» с военным спутником

Фото: mil.ru

Первый запуск «Ангары-А5»

На космодроме Плесецк 15 октября состоялся запуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах минобороны РФ на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

В субботу в 22.55 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, — говорится в сообщении Минобороны.

Представители министерства также уточнили, что старт ракеты прошел в штатном режиме. В 22:58 ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск.

10 октября с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К». Все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета «Союз-2.1б» осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

В начале августа ракета «Союз-2.1» вывела на орбиту космический аппарат, построенный в интересах российского Министерства обороны. Старт ракеты и выход на орбиту прошли в штатном режиме. Аппарату после выхода на орбиту было присвоено имя «Космос-2558».