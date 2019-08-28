Россия в 2012 году запустит 12 ракет-носителей «Союз» со спутниками связи британской компании OneWeb. Об этом рассказал гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.
Он отметил, что данные планы являются предварительными. Число запусков и их точные даты согласуются с заказчиком.
Лоскутов добавил, что два запуска будут произведены с космодрома Куру во французской Гвиане, а остальные – с российских площадок.
Глава дочки Роскосмоса также отметил, что российская сторона продолжает реализацию программы сотрудничества с Китаем в области космоса. В её рамках выполняется пять контрактов и идёт согласование ещё нескольких договорённостей, сообщает
Ранее News.ru писал, что «Главкосмос» объявил среди студентов отечественных вузов конкурс, победители которого получат возможность бесплатно отправить на орбиту малый спутник. Результаты конкурса будут объявлены в октябре, а запуск запланирован на второй квартал 2020 года.