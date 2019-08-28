https://static.news.ru/photo/f0d6c1ec-c989-11e9-8288-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Россия в 2012 году запустит 12 ракет-носителей «Союз» со спутниками связи британской компании OneWeb. Об этом рассказал гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.

Он отметил, что данные планы являются предварительными. Число запусков и их точные даты согласуются с заказчиком.

Лоскутов добавил, что два запуска будут произведены с космодрома Куру во французской Гвиане, а остальные – с российских площадок.

Глава дочки Роскосмоса также отметил, что российская сторона продолжает реализацию программы сотрудничества с Китаем в области космоса. В её рамках выполняется пять контрактов и идёт согласование ещё нескольких договорённостей, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что «Главкосмос» объявил среди студентов отечественных вузов конкурс, победители которого получат возможность бесплатно отправить на орбиту малый спутник. Результаты конкурса будут объявлены в октябре, а запуск запланирован на второй квартал 2020 года.