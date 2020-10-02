Россия может отправить срочную миссию по поиску жизни на Венере

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Российская программа исследования Венеры, которая включает в себя три миссии, начиная с 2029 года, может быть дополнена срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере, сообщил представитель НПО имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса).

Миссия будет направлена на поиск источника фосфинов, которые были обнаружены в атмосфере Венеры в сентябре 2020 года, передаёт РИА Новости.

Сейчас оценивается возможность в 2027 году «быстрой» дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов, — сказано в презентации НПО на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН.

На данный момент программа РФ включает в себя три миссии. Первая из них, «Венера-Д» , направлена на изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Вторая миссия запланирована на июнь 2031 года, в ходе которой продолжится исследование атмосферы, в июне 2034, как предполагается, на Землю будут доставлены образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

В сентябре 2020 года Роскосмос принял решение реализовать миссию «Венера-Д» как национальную, а не как совместную с Соединёнными Штатами.

Как писал NEWS.ru ранее, частная российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) заключила с Роскосмосом договор о строительстве космического корабля, который должен стать конкурентом американскому грузовику Dragon от SpaceX Илона Маска.