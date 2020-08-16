Россия изучает предложение США о создании линии связи по вопросам космоса

https://static.news.ru/photo/b1be8d38-dfb2-11ea-98b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия со всей серьёзностью относится к предложениям США по космической сфере.

Ранее помощник главы американского Госдепа по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что Вашингтон предлагал Москве создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе. Рябков в интервью «Коммерсанту» отметил , что Россия рассматривает это и другие предложения.

Идеи разные. О наших идеях мы американцам говорили. <...> Но нельзя вырывать какие-то элементы из общей канвы. Это относится к теме космоса в целом. То, что там происходит, оказывало и будет оказывать возрастающее влияние на задачу обеспечения стратегической стабильности, — подчеркнул представитель МИД РФ.

По словам Рябкова, внутри темы космоса есть сюжеты, которые не стоит искусственно выделять из общей массы. Дипломат добавил, что у России и США есть основа для продолжения обсуждения космического вопроса.

Ранее Космическое командование Соединённых Штатов сообщило, что располагает свидетельствами испытаний космического противоспутникового оружия, которые провела РФ. В Вашингтоне уверяют, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, при этом рядом находился другой спутник. В российском Минобороны в этот день распространили заявление об испытании спутника-инспектора, однако американские военные ставят эти данные под сомнение.

Как передавал NEWS.ru, в первом для Космических сил США нормативном акте говорится, что в случае необходимости защитить национальные интересы Соединённые Штаты могут вести наступательные действия в космосе.