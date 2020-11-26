Российский космонавт заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего

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Депутат Госдумы и космонавт Максим Сураев заявил, что Международная космическая станция (МКС) находится не в лучшем состоянии.

Так в беседе с «Газетой.ru» он прокомментировал прогноз о «лавинообразном» выходе после 2025 года систем станции из строя. При этом рассказать подробности Сураев отказался, сославшись на корпоративную этику.

Только могу сказать, что состояние там оставляет желать лучшего, вот так могу сказать. Будет одна такая фраза, — заявил он.

По его словам, об этом должны говорить специалисты. Первый заместитель гендиректора оператора российского сегмента МКС РРК «Энергия» Владимир Соловьев ранее сообщал, что на МКС повреждён ряд элементов. По его словам, с 2025 года системы станции начнут отказывать лавинообразно. В связи с этим он предложил отказаться от участия в программе после 2025 года и сосредоточиться на создании национальной орбитальной станции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Европейское космическое агентство (ESA) заявило, что не намерено отставать от быстроразвивающейся отрасли и в будущем планирует начать самостоятельно проводить полёты в космос.