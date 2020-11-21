Европейские страны планируют самостоятельно осуществлять полёты в космос

https://static.news.ru/photo/b6fdd17c-2c93-11eb-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Европейское космическое агентство (ESA) заявило, что не намерено отставать от быстроразвивающейся отрасли и в будущем планирует начать самостоятельно проводить полёты в космос.

Как отметил один из директоров ESA Даниэль Нойеншвандер, это будет возможно благодаря разрабатываемой сейчас европейской ракете Ariane 6.

Я убежден, что однажды у Европы будет возможность выводить людей в космос, — заявил он.

Отмечается, что решение по данному вопросу не будет принято в короткие сроки, однако ESA сейчас прорабатывает этот вариант, сообщает Welt am Sonntag.

В издании добавили, что в настоящее время при разработке Ariane 6 европйцы столкнулись с техническими проблемами, кроме того, существует риск, что понадобятся серьёзные дополнительные затраты.

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