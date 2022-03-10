Российские учёные выявили опасность лунного грунта для человека

Российские учёные выяснили, что лунный грунт представляет опасность для человека. В пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что микроэлементы в его составе могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что химический состав грунта из четырёх разных областей Луны исследовали учёные Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова. Они также сравнили его со средними значениями элементов в почвах Земли. Доктор медицинских наук из Сеченовского университета Иван Иванов напомнил, что основой лунного грунта является реголит.

[Он] содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, — пояснил профессор.

Иванов считает, что полученные данные следует учитывать при колонизации Луны.

Ранее стало известно, что Роскосмос к 2024 году запланировал запуск автоматической межпланетной станции «Луна-26», которая будет заниматься исследованием лунной поверхности, минерального состава спутника Земли, а также поиском воды. Станция также начнёт отслеживать деятельность иностранных космических аппаратов на поверхности небесного тела.