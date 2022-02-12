Роскосмос будет следить за деятельностью иностранцев на Луне

Роскосмос к 2024 году запланировал запуск автоматической межпланетной станции «Луна-26», которая будет заниматься исследованием лунной поверхности, минерального состава спутника Земли, а также поиском воды. Станция также начнёт отслеживать деятельность иностранных государственных и частных космических аппаратов на поверхности небесного тела.

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы предусматривает запуск в 2024 году автоматической межпланетной станции «Луна-26», предназначенной для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли с окололунной полярной орбиты. Среди задач станции — картографирование минералогического состава и картирование распределения водяного льда на Луне, — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что станция будет отслеживать деятельность иностранных государственных и частных космических аппаратов на поверхности Луны.

Разведка и определение свойств лунных ресурсов, а также оценка и контроль деятельности на Луне зарубежных государственных и частных космических аппаратов станут важными задачами для долгосрочной российской программы исследования, — отметили в Роскосмосе.

Ранее участник советской «Лунной программы» Владимир Климов рассказал, что Россия не отказалась от планов освоения Луны — уже готов эскизный проект ракетно-космического комплекса, который доставит космонавтов на спутник Земли.

Климов — один из ведущих конструкторов разработки стартового комплекса для ракетно-космической системы Н1-Л3, который планировалось использовать в рамках советской «Лунной программы». Комплекс построили, но проект так и не осуществили. По словам специалиста, Россия не отказалась от своих планов и продолжает работы в этом направлении.

По его словам, главная задача состоит не в том, чтобы просто доставить космонавтов на Луну, как это сделали американцы 50 лет назад. Необходимо сформировать программу её дальнейшего освоения и под эту программу сделать то, что необходимо для её осуществления.