Роскосмос рассказал об опасности астероида Апофис

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Вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй ничтожно мала, заявили представители Роскосмоса. Согласно данным Института прикладной математики, небесное тело не представляет никакой угрозы планете. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роскосмоса.

Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землёй. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего по Апофису было проведено 339 позиционных измерений, которые с точностью установили траекторию движения астероида.

Ранее стало известно, что загадочный объект, который запечатлел китайский луноход «Юйту-2» у кратера Фон Карман, оказался небольшим камнем. По первым снимкам из-за ракурса казалось, что в кадр попал объект с необычной формой, названный «загадочным домом».

Визуальный обман на первых снимках, появившихся в начале декабря, был раскрыт после новой фотографии объекта. Её опубликовал освещающий космическую тематику журналист Эндрю Джонс.