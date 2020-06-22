Роскосмос показал, как тень от солнечного затмения прошла по Земле

https://static.news.ru/photo/ee760d84-b495-11ea-8650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российский гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 2 зафиксировал прохождение тени от кольцевого солнечного затмения по поверхности Земли. В динамичном видеоролике, который опубликовал Роскосмос в соцсети, заметно, как тень от солнечного затмения проходит с запада на восток от Восточной Африки до Юго-Восточной Азии.

Российский космический аппарат «Электро-Л» № 2 с высоты 36 000 км запечатлел прохождение тени по поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения, которое состоялось 21 июня, — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Спутник «Электро-Л» № 2 был выведен на геостационарную орбиту в 2015 году, в настоящее время он работает над Индийским океаном на 76 градусе восточной долготы.

Как писал NEWS.ru, американский астронавт Крис Кэссиди сфотографировал тень от кольцеобразного солнечного затмения, Международная космическая станция в тот момент пролетала над Китаем. Полное затмение смогли увидеть жители Центральноафриканской Республики, Конго, Эфиопии, Пакистана, Северной Индии и Китая. С территории России было видно только частичное затмение, когда Луна не полностью закрывала Солнце.

В летнее солнцестояние светило описывает самую длинную дугу на небе, восходя с северо-востока и заходя на северо-западе. У полярного круга наступают белые ночи: выше него солнце вообще не заходит за горизонт. Полярный день длится круглые сутки. Несколько дней высота солнца над горизонтом практически неизменна, затем оно начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. День начинает убывать в Северном полушарии, ночь — прибавляться. В Южном полушарии всё происходит наоборот.