Рогозин рассказал об уважении к Илону Маску

https://static.news.ru/photo/186a1c02-4a00-11eb-af44-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался, что с уважением относится к талантам основателя SpaceX Илона Маска и наблюдает за его деятельностью.

Компания SpaceX имеет одного конкретного владельца и генератора идей — это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса, с большим уважением относимся к его и инженерным, и пропагандистским талантам и так далее, — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Руководитель госкорпорации отметил, что Россия старается «не сдавать позиции» в конкурентной борьбе с Маском.

При этом ранее он часто критиковал Маска, говорил, что его заслуги преувеличены, а поддерживающих SpaceX людей называл сектой «Свидетелей Илоновых». При этом американец несколько раз писал в Twitter на русском языке и хвалил российские разработки в космической сфере.

Накануне Рогозин назвал глобальную цель России в космосе. По его мнению, экспансия в космос будет способствовать росту качества жизни.

Таким образом он ответил на вопрос одного из пользователей соцсетей о целях страны в космосе. Некто vilchinskydenis поинтересовался этим в посте Рогозина о подготовке к пуску ракеты «Союз-2» Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» с космодрома Куру во Французской Гвиане, писал NEWS.ru.