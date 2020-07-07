Рогозин рассказал, когда военные испытают «Ангару»

https://static.news.ru/photo/0caba6c8-c126-11ea-8db1-fa163e074e61_660.jpg «Ангара-А5» Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Тяжёлую ракету-носитель «Ангара-А5» передадут военным в июле. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Данное заявление он сделал во время посещения ПАО «Протон-ПМ» в Перми.

Московский ракетный завод Центра им. М. В. Хруничева в этом месяце сдаёт лётную машину военным, уже в ближайшее время, сейчас оформляются все документы, — приводит слова Рогозина ТАСС.

Глава госкорпорации заверил, что ракета готова и в ближайшие дни отправится на космодром в Плесецке.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя аппараты от лёгкого до тяжёлого классов в диапазоне грузоподъёмности от 3,5 («Ангара-1.2») до 38 («Ангара-А5В») тонн на низкой околоземной орбите. Пока было проведено два запуска с космодрома Плесецк: лёгкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжёлая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.

На завершение работ по строительству инфраструктуры для запуска ракет «Ангара» потребуется ещё два года сверх запланированного. Отмечается, что после первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5», запланированного на 2023 год, работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года.

Как писал NEWS.ru, себестоимость ракеты-носителя «Ангара» может снизиться на 3 млрд рублей.