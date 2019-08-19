https://static.news.ru/photo/4c11fae8-c32e-11e9-b8e5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские космонавты могут получить новый центр подготовки на Северном Кавказе. Планы госкорпорации озвучил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в Ставропольском крае.

Как передает ТАСС , Роскосмос заинтересовался потенциалом Северо-Кавказского федерального округа как подходящего региона для горной и парашютной подготовки космонавтов. Дмитрий Рогозин отдельно отметил, что в программу тренировок может войти покорение Эльбруса — самой высокой вершины Европы.

Побывали на Эльбрусе, я даже не мог представить всю мощь и весь дух. Восхождение космонавтов на Эльбрус, я думаю, тоже будет предметом программы подготовки, — рассказал глава Роскосмоса.

Также российских космонавтов планируют обучать в Чечне. Начальник центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что с 2020 года на базе Российского университета спецназа в Чечне будут проводиться курсы выживания в дикой среде и оказания медицинской помощи, а также альпинистская и воздушно-десантная подготовка.

Как ранее сообщал News.ru, специалисты Роскосмоса разработали способ сделать космические аппараты невидимыми для оптических приборов. Эффект достигается нанесением на технику специального покрытия из воздушно-пузырчатой плёнки.