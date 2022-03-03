Рогозин опроверг информацию о взломе центров управления Роскосмоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг в своём Twitter распространившуюся в Telegram информацию о том, что хакеры группировки Anonymous взломали центры управления Роскосмоса и госкорпорация больше не контролирует свои спутники. По его словам, все российские центры управления работают в штатном режиме.

Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме, — написал Рогозин.

Ранее группа хакеров Anonymous взломала сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. Хакерской атаке также подверглись несколько белорусских сайтов и сайт журнала Forbes.

До этого группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Эти же взломщики взяли на себя ответственность за кибератаки на сайт российского телеканала RT. Кроме того, компания Rambler Group сообщила о мощной DDoS-атаке, которой подверглась Lenta.ru.

26 февраля временно не работали официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации. Регулярным DDoS-атакам подвергался и сайт РЖД. О DDoS-атаке на свой сайт также рассказали в Роскосмосе. Там заявили, что она была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира.