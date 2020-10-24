Рогозин напомнил, что 24 октября является «чёрным днём» космонавтики

https://static.news.ru/photo/db87c2f4-15f1-11eb-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Rogozin

Гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин напомнил, что 24 октября не проводятся ракетные пуски после трагедии, произошедшей на космодроме Байконур в 1960 году.

Он уточнил, что за полчаса до запланированного пуска ракеты Р-16 несанкционированно запустился двигатель второй ступени, после чего начала разрушаться первая ступень и вспыхнул пожар на стартовой площадке 41. Жертвами происшествия стали 74 человека.

Ровно через три года на полигоне произошёл ещё один крупный инцидент с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) Р-9А, в результате которого погибло восемь человек.

Пуски ракет в этот день по традиции не проводятся, — отметил он на своей странице в Twitter.

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Как писал NEWS.ru, ранее Рогозин рассказал, почему американцы в 60-х годах сумели осуществить несколько миссий на Луну, а сейчас на супервысоком технологическом уровне не могут это повторить.