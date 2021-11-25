Ракета «Союз» вывела на орбиту военный спутник

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Так называемые перекрёстные полёты россиян и американцев на МКС, когда отечественные космонавты отправятся на станцию на кораблях Crew Dragon, а астронавты США — на «Союзах», начнутся не раньше осени 2022 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрёстные полёты могут начаться не ранее осени 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше, — сказал Крикалёв. По словам представителя Роскосмоса,...