Ракета «Союз» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на расчётную орбиту российский военный спутник в 04 часа 09 минут по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск ракеты и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме. Все операции контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления, сообщили ТАСС в Минобороны России.
Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, — говорится в сообщении.
В обеспечении запуска космического аппарата было задействовано более 40 наземных измерительных средств и свыше 70 боевых расчётов 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения.
Как сообщал Spaceflightnow, ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат Единой космической системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
Военный эксперт Дмитрий Корнев ранее предположил, что 15 ноября в России прошли испытания системы космической обороны «Нудоль». В этот день Минобороны доложило, что специальная ракета уничтожила старый советский спутник, который находился на земной орбите. Проект «Нудоль» находится в разработке НПО «Алмаз» более 10 лет.