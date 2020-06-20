Последствия утечки из «Фрегата» ликвидируют на космодроме Куру

Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, которое вытекло из разгонного блока «Фрегат». Сигнализация системы обнаружения паров окислителя сработала 21 мая, россияне прибыли на место 6 июня.
Это достаточно длительная процедура, но после неё появится возможность определить пути устранения проблемы, — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
«Фрегат» предназначался для запуска в марте на ракете-носителе «Союз-СТ-А» спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт перенесли, когда у разгонного блока обнаружилась другая проблема. «Фрегат» заменили на запасной, однако запуск перенесли на октябрь 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из «Фрегата» и отправились домой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обломки бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ», взорвавшегося в космосе 8 мая 2020 года, разлетелись на тысячи километров. Специализированный сайт ВВС США зарегистрировал 36 из 65 обломков. Сбрасываемый блок баков «Фрегата» отделился после израсходования топлива ещё в июле 2011 года.