В США показали, как разлетелись обломки взорвавшегося бака «Фрегата»

https://static.news.ru/photo/d997f11a-a6bd-11ea-b6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Обломки бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ», взорвавшегося в космосе 8 мая, разлетелись на тысячи километров. Специализированный сайт ВВС США space-track.org уже зарегистрировал 36 из 65 обломков.

Согласно данным этого сайта, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 км и максимальными — от 2574 до 5101 км. До момента взрыва бак находился на орбите с минимальной высотой 422 км и максимальной — 3606 км.

Сбрасываемый блок баков «Фрегата» отделился после израсходования топлива ещё в июле 2011 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Он назвал это нередким явлением и пояснил, что подобное часто происходит как с российскими, так и с американскими объектами.