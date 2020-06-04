В США показали, как разлетелись обломки взорвавшегося бака «Фрегата»

Обломки бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ», взорвавшегося в космосе 8 мая, разлетелись на тысячи километров. Специализированный сайт ВВС США space-track.org уже зарегистрировал 36 из 65 обломков.
Согласно данным этого сайта, обломки
Сбрасываемый блок баков «Фрегата» отделился после израсходования топлива ещё в июле 2011 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Он назвал это нередким явлением и пояснил, что подобное часто происходит как с российскими, так и с американскими объектами.
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