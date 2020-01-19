https://static.news.ru/photo/21b25774-3a80-11ea-a079-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Space Force Ⓥ/twitter.com

Власти США презентовали новую форму космических войск. Фото обмундирования в Сети вызвало множество насмешливых комментариев. Юзеры посчитали форму в классических зелёных тонах неуместной для войск, которые призваны «сдерживать агрессию» в космосе.

По мнению комментаторов, в такой форме космические войска США успешно могут прятаться от расы эвоков из саги «Звездные войны».

В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны, — заметил один из пользователей.

Представители Космических сил США пояснили, что за основу новой формы была взята существующая форма американской армии. Это было сделано для того, чтобы сэкономить деньги.

Ранее NEWS.ru писал, что численность личного состава Космических сил Соединённых Штатов Америки, официально созданных 20 декабря 2019 года, — около 16 тысяч человек. По меркам Белого дома, это довольно скромный показатель. Командует новым видом войск генерал Джон Реймонд.