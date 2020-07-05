Названа дата первого за шесть лет запуска спутника «Глонасс»

https://static.news.ru/photo/66fdcb46-bf29-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» должен состояться 6 августа 2020 года. В июле спутник доставят к месту старта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что только в 2020 году запуск несколько раз переносился. Это объясняется задержкой в производстве аппарата.

Отправить на орбиту «Глонасс-К», чей срок службы составит десять лет, должна ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

В настоящее время российская орбитальная группировка спутниковой системы ГЛОНАСС состоит из 25 аппаратов «Глонасс-М» и двух «Глонасс-К». По целевому назначению работают 23 спутника, а для глобального покрытия Земли необходимо 24.

Ранее NEWS.ru сообщал, что навигационный спутник «Глонасс-М» с системным номером 731, который работал на орбите десять лет вместо семи положенных, заменят резервным аппаратом. Спутники были запущены вместе в марте 2010 года, но аппарат с системным номером 735 ещё может работать по целевому назначению. Переставший работать аппарат выведен на техническое обслуживание.