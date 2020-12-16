NASA предупредило о магнитной буре, способной погрузить Землю во тьму

https://static.news.ru/photo/98d88c02-40c8-11eb-8c69-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Астрофизики NASA предупредили о мощнейшей магнитной буре, которая надвигается на Землю и может грозить самыми негативными последствиями. В частности, речь идёт о глобальном отключении света.

Крупные вспышки на Солнце обрушатся на Землю в период с 16 по 22 декабря. Учёные уверяют, что на этот период люди могут остаться без света, без связи, из строя могут выйти спутники. Это самая крупная магнитная буря за последние 300 лет. Выброс плазмы произойдёт из-за пятна AR2192, заряженные частницы которого способны поглощать до 90% света, сообщает Пятый канал со ссылкой на американские СМИ .

Именно такое «погружение во тьму» предстоит пережить землянам, если потоки плазмы активизируются в полном объёме. Ещё одним побочным эффектом станет ухудшение состояния здоровья людей. На этот период рекомендовано отказаться от физических нагрузок, предельно внимательно следить за собой. В этот же период возрастает и риск смертности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист и летописец Ванги Сергей Косторной обнародовал загадочное предсказание прорицательницы о пяти «двойках». Как посчитал сам приятель слепой предсказательницы, речь, скорее всего, идёт о дате 22.12.2020, в которую должно произойти что-то важное для мира. Речь идёт о какой-то мощной вспышке на Солнце, которая повлияет на людей самым негативным образом.