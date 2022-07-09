NASA показало самое «глубокое» фото Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

Фото: NASA / via Globallookpress.com / Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первый детальный снимок своего космического телескопа «Джеймс Уэбб», который запечатлел Вселенную в инфракрасном изображении. Отмечается, что это тестовый снимок, а всю серию фотографий NASA обнародует 12 июля. В пресс-релизе сказано, что снимок, который прозвали самым «глубоким» из-за огромного охвата галактик, состоит из 72 экспозиций.

Специалисты уточняют, что возраст изображённых на снимке галактик определить невозможно, но количество дальних галактик на снимке является впечатляющим результатом. Сообщается, что снимок фактически является «случайным», так как прибор ещё не был оптимизирован для научного исследования.

В июле 2022 года произойдёт несколько знаковых космических и атмосферных явлений, которые смогут наблюдать москвичи. Как сообщил ранее Московский планетарий, жители столицы увидят серебристые облака и суперлуну года, а также в июле произошёл афелий Земли, то есть планета максимально в этом году удалилась от Солнца. Это случилось в 10 утра 4 июля.

Там уточнили, что видимый диаметр Солнца 4 июля был наименьшим в 2022 году: а точнее, 31 угловая минута и 31 угловая секунда. Оно будет двигаться по созвездию Близнецы до 20 июля, а потом уйдёт в созвездие Рака.