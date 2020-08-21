На МКС российские космонавты выделили астронавту NASA модуль для сна

https://static.news.ru/photo/8ff252ae-e4a1-11ea-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/astro_seal

Астронавт Кристофер Кэссиди получил отдельный модуль для сна в российском сегменте МКС. Также российские космонавты оборудовали умывальник в грузовом корабле. Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер.

Весь экипаж МКС на три дня изолировался на российском сегменте станции, чтобы найти утечку воздуха.

Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объёма станции. Нет поводов для беспокойств! — написал космонавт на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, утечка не превышает допустимые требования, а также компенсируется оборудованием станции.

Астронавт перешёл из американского сегмента в российский, закрыв все люки на американской стороне. Также были закрыты люки в российских модулях «Пирс», «Заря» и «Рассвет». Экипаж находится в модулях «Звезда» с кораблём «Прогресс МС-15» и «Поиск» с кораблём «Союз МС-16».

Зачем мы изолировались? Чтобы найти модуль, в котором эта утечка, — объяснил Вагнер.

По его словам, космонавты настроили систему регенерации в наиболее производительный режим, установили дополнительное оборудование для поглощения углекислого газа. Экипаж запасся необходимым количеством воды и еды, а также гигиенических средств.

Оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место «ночёвки» в «Поиске». Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо, — подчеркнул космонавт.

Как сообщали в NASA, впервые утечка была зафиксирована в сентябре 2019 года. В настоящее время потеря кислорода на станции увеличилась. Источник РИА Новости сообщил , что за сутки со станции происходит утечка примерно 220 граммов воздуха, что соответствует возможному отверстию в корпусе модуля американского сегмента МКС в 0,1 мм.

NEWS.ru писал, что после утечки давление российских модулях на МКС остаётся нормальным. Об этом заявили в Роскосмосе.