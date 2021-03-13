Многоразовая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в океане

https://static.news.ru/photo/da93fa78-84b1-11eb-8413-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/SpaceX

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую посадку на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя»), заявили представители компании SpaceX в социальных сетях. Аппарат использовали уже в девятый раз.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу «Конечно, я всё ещё люблю тебя», завершив девятый полёт этой ракеты-носителя, — говорится в сообщении SpaceX на официальной странице в Twitter.

Falcon 9âs first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing the ninth flight of that booster — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

Посадка произошла примерно через восемь с половиной минут после запуска Falcon 9 со стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди в штате Флорида (США). Ракета должна вывести на орбиту очередные 60 спутников для глобальной сети Starlink.

Трансляция пуска велась на официальном YouTube-канале компании SpaceX. Сеть Starlink предполагает размещение на орбите 12 тысяч аппаратов массой до 500 килограммов. Она обойдётся предпринимателю почти в $10 млрд. Это уже 22-й вывод в космос партии спутников с мая 2019-го. Орбитальная группировка уже состоит из 1263 аппаратов. Предыдущие 60 запустили 11 марта 2021-го.

Накануне стало известно, что Министерство обороны США заплатит компании SpaceX более $159 млн за запуск до конца 2023 финансового года двух аппаратов для вооружённых сил страны. Также Пентагон заключил контракт стоимостью более $224 млн со своим постоянным партнёром, компанией United Launch Alliance. Она тоже должна будет отправить в космос два военных спутника, писал NEWS.ru.

SpaceX уже получила госконтракт Пентагона. В октябре 2020 года компания за $149 млн должна была начать разработку спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами, позволяющими следить за запусками ракет.