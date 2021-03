Многоразовая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в океане

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую посадку на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя»), заявили представители компании SpaceX в социальных сетях. Аппарат использовали уже в девятый раз.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing the ninth flight of that booster