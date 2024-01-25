Магнитные бури сегодня, 25 января: что завтра, какой мощности, кому опасно

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За последние 24 часа сильных магнитных бурь на Земле зафиксировано не было, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные колебания завтра?

Что известно о магнитных бурях 25 и 26 января

По информации ученых, сегодня с 12 часов по московскому времени и до 18:00 ожидаются магнитные колебания, которые достигнут уровня Kp 4, что является слабой магнитной бурей.

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщают, что сегодня вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле составляет 15%, а вероятность сильного магнитного шторма — 5%.

По информации сервиса my-calend, сегодня ожидаются геомагнитные возмущения силой четыре балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой четыре балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — сообщает портал.

Завтра, 26 января, с 9 до 12 часов утра и с 21 часа до полуночи по московскому времени сила геоударов может достичь пять баллов, что свидетельствует о средней магнитной буре.

«Ближайшая магнитная буря ожидается 26 января. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия», — отмечают авторы my-calend.

Как помочь организму справиться с магнитными бурями

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале объяснила, что магнитные бури сказываются на здоровье человека, хотя многие подвергают критике такое мнение.

«Есть ученые, которые считают, что магнитные бури не влияют на наше здоровье, хотя никто не отрицает, что колебания поля отражаются на работе тонких приборов. Между тем как человек куда сложнее любой аппаратуры, поэтому мы волей-неволей реагируем на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, усилением хронических болезней и так далее», — написала она.

Павлова подчеркнула, что в период геомагнитных колебаний необходимо принимать все препараты, которые ранее были прописаны врачом.

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«Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали. Держите под рукой таблетки, которые помогают вам купировать симптомы, сопровождающие вас во время магнитных бурь. Это могут быть работающие средства от головной боли, для нормализации давления, сердечного ритма», — объяснила эндокринолог.

Медик пояснила, что в период магнитных бурь лучше сильно не напрягать свой организм, поскольку «в эти дни телу приходится несладко». Врач также посоветовала заниматься неспешной йогой и медитацией.

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