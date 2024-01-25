Стало известно, когда в Москву вернутся зимние морозы Синоптик Леус: зимние температуры вернутся в Москву в конце недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отрицательные температуры вернутся в Москву уже на этой неделе, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, которые приводит ТАСС, это начнет происходить уже с пятницы, 26 января. Однако, уточняет синоптик, сильного похолодания ожидать не стоит.

Я бы не стал говорить, что нас ждет экстраординарное или сильное похолодание, но то, что мы из оттепели уйдем в зону отрицательных температур уже начиная с завтрашнего дня, — это да. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме, — сказал Леус.

Ранее сообщалось, что 25 января в российской столице ожидается переменная облачность и небольшой снег, возможен туман. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер южный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Таким образом, сохранятся условия для образования сосулек, возможен сход снежных масс с крыш. В выходные, когда прогнозируется понижение температуры, начнет формироваться гололедица.

Тем временем сильные метели, которые накрывают Южно-Сахалинск третьи сутки, вынудили власти закрыть местный аэропорт. В регионе действует режим ЧС. С 23 января аэропорт работал по фактической погоде: когда появлялось «погодное окно», борт мог осуществить взлет или посадку.