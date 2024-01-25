Аэропорт Южно-Сахалинска приостановил работу Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли до 10:00 26 января из-за сильной метели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство аэропорта Южно-Сахалинска приняло решение о закрытии воздушной гавани до 10:00 (02:00 мск) 26 января из-за сильной метели, которая накрывает регион третьи сутки, говорится в Telegram-канале аэропорта. Там напомнили, что в регионе действует режим ЧС. С 23 января аэропорт работал по фактической погоде: когда появлялось «погодное окно», борт мог осуществить взлет или посадку.

В Южно-Сахалинске действует режим ЧС. В связи с осложнениями по причине циклона аэродром Южно-Сахалинск закрыт до 10:00 26 января. Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов, — говорится в сообщении.

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин утром 23 января. В южных и центральных частях острова спасатели объявили экстренное предупреждение на 23–25 января. Власти призвали руководителей всех предприятий и организаций перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальные службы — обеспечить оперативную уборку основных дорог.

В Сети появились видеокадры сильной метели, разбушевавшейся в Южно-Сахалинске. По словам журналистки Светланы Негматуллиной, сугробы в городе достигают человеческого роста. Из-за метели общественный транспорт не смог выйти на городские маршруты, для расчистки дорог привлечены волонтеры и снегоходы.