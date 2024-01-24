«Сугробы с человеческий рост»: появились кадры метели в Южно-Сахалинске

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

В Сети появились видеокадры сильной метели, разбушевавшейся в Южно-Сахалинске. По словам журналистки Светланы Негматуллиной, сугробы в городе достигают человеческого роста.

Сегодня южносахалинцам не рекомендовано выходить из дома, но коль уж приспичило, выходить лучше в соответствующей одежде и горнолыжных очках. Вы только посмотрите, какое количество снега — с человеческий рост, — рассказала женщина в видеоролике для портала Iz.ru.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен на территории всего региона. Причиной стало усиление циклона. При этом оказалась временно приостановлена работа общественного транспорта. Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре.

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин утром 23 января. В южных и центральных частях острова спасатели объявили экстренное предупреждение на 23–25 января. 24 января режим ЧС был объявлен в Южно-Сахалинске. Власти призвали руководителей всех предприятий и организаций перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальные службы — обеспечить оперативную уборку основных дорог. По информации администрации города,из-за метели общественный транспорт не смог выйти на городские маршруты. Для расчистки дорог привлечены волонтеры и снегоходы.