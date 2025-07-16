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16 июля 2025 в 10:40

Магнитные бури сегодня, 16 июля: что завтра, корональная дыра на Солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, сегодня, 16 июля, на Земле ожидаются геомагнитные возмущения. Что об этом известно, какой силы, будут ли завтра магнитные бури?

Будут ли магнитные бури 16 и 17 июля

По информации специалистов, вероятность полноценной магнитной бури сегодня, 16 июля, невелика, однако «штормить» может, как при буре класса G1.

Причиной этих геомагнитных колебаний станут не вспышки и не выбросы протуберанцев, а огромная корональная дыра, которая уже оказывала влияние на Землю вчера, 15 июля. Ожидаемая сила возмущений составит около Kp = 4,67.

Завтра, 17 июля, магнитных бурь на Земле не прогнозируется, так как геомагнитный фон будет в норме (N1).

Какие рекомендации дают врачи в период геомагнитных бурь

По словам заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Чирковой, прогулки и контрастный душ помогут справиться со слабостью, возникающей в период геомагнитных возмущений.

Также она советует высыпаться и вводить в рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием, например картофель, орехи, бананы и шпинат. Помимо этого, необходимо пить воду в достаточном количестве.

«Минимизировать алкоголь и кофеин, исключить сигареты, жирную и острую пищу. При низком артериальном давлении можно принимать натуральные адаптогены, но только после консультации с врачом», — уточнила Чиркова NEWS.ru.

Терапевт Виктория Краснова в беседе с NEWS.ru порекомендовала придерживаться простых рекомендаций, для того чтобы помочь организму справиться с магнитными бурями.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — сказала она.

Терапевт Павел Смирнов считает, что метеозависимым людям следует придерживаться определенных правил во время магнитных бурь: больше времени проводить на свежем воздухе, уделить внимание физическим нагрузкам, но не перегружать себя.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — добавил врач.

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