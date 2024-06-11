Магнитные бури сегодня, 11 июня: что завтра, депрессия, боли, усталость

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Сегодня, 11 июня, на Земле наблюдается слабая магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные удары?

Что известно о магнитных бурях 11 и 12 июня

По информации ученых, до 12 часов по московскому времени будет фиксироваться магнитная буря уровня G1. После полудня магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 35%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Магнитное поле Земли в настоящее время возмущено. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend также сообщает, что сегодня в течение дня будет наблюдаться небольшая магнитная буря.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают», — говорится в публикации портала.

Завтра, 12 июня, сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Что за вспышка произошла на Солнце, окажет ли влияние на Землю

Специалисты ИКИ РАН заявили, что произошедшая вчера, 10 июня, вспышка класса Х никак не повлияет на магнитное поле Земли в ближайшие дни.

«Предварительный балл события — X1.5. По меркам текущего года событие является слабым — занимает 16-е место в списке наиболее крупных вспышек года. Место, где произошел взрыв (самый край видимого диска), исключает любые формы влияния на Землю, кроме прихода жестких излучений, которые распространяются со скоростью света и, собственно говоря, по этой причине уже пришли. В этой связи возможны короткие перебои радиосвязи до конца суток. Иных последствий больше не будет», — пояснили ученые.

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Как обезопаситься во время геомагнитных возмущений

Защититься от влияния мощных геомагнитных ударов могут помочь успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила медик.

Она советует заниматься неспешной йогой и медитацией. Помимо этого, Павлова напомнила о необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором, поэтому всегда стоит держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы, сопровождающие человека во время магнитных бурь.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов и появляется риск возникновения аритмии, поэтому в этот период необходимо пить много жидкости.

«Глобально, кроме того, достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

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