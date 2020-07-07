Космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/b2a21460-c15b-11ea-8e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Roscosmos

NASA сообщило о посещении корабля Crew Dragon Илона Маска тремя астронавтами США и российским космонавтом Анатолием Иванишиным. Все они находились на МКС.

Четверо из пяти членов экипажа 63-й экспедиции оценили сегодня факторы комфорта внутри пристыкованного корабля Crew Dragon компании SpaceX, — цитирует сообщение РИА Новости.

Crew Dragon состыковался с МКС 31 мая 2020 года. Прямую трансляцию полёта NASA проводило на своём сайте. На борту находились астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

После успешного полёта Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём. По его словам, успешный запуск Crew Dragon — это «первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу».

Как информировал NEWS.ru, в Роскосмосе положительно оценили потенциал Crew Dragon для мировой космонавтики.