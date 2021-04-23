Корабль SpaceX с четырьмя космонавтами стартовал к МКС

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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX отправился к Международной космической станции (МКС). На борту находятся четыре космонавта.

Запуск состоялся на космодроме не мысе Канаверал в штате Флорида в 05:49 по времени восточного побережья Соединённых Штатов (12:49 по московскому времени). Трансляцию происходящего вело Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своём сайте.

На корабле к МКС направились американские космонавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, европеец Тома Песке и японец Акихико Хосидэ. Они будут находиться на обрите Земли примерно шесть месяцев.

Ранее Space X выиграла контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны. В настоящий момент компания Илона Маска SpaceX выполняет по контракту с NASA пилотируемые полёты на МКС и строит многоразовый корабль Starship, предназначенный для полётов за пределы земной орбиты.

Администрация Дональда Трампа ставила перед NASA задачу по возвращению человека на Луну в 2024 году. Администрация Джо Байдена одобрила и поддержала эту программу, получившую название «Артемида». При этом сроки возвращения астронавтов на Луну не уточняются.