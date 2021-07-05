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Китайские космонавты вышли в открытый космос со своей орбитальной станции

08:10, 04 июля 2021
Фото: Wikimedia
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Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля «Тяньхэ» строящейся китайской орбитальной станции «Тяньгун» в открытый космос. Им предстоит работа вне корабля. Прямую трансляцию миссии вело Центральное телевидение Китая.

Для космонавтов азиатской страны это первая работа вне корабля за последние 13 лет. Члены экипажа «Шэньчжоу-12» впервые вышли в космос.

Многомодульную китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» должны достроить к 2022 году. До этого срока к станции с Земли отправят 12 миссий.

Ранее стало известно, что пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту запустили к строящейся орбитальной станции Китая с космодрома Цзюцюань 17 июня. Для вывода аппарата на орбиту использовали ракету-носитель «Чанчжэн-2-F». В космосе члены экипажа должны провести три месяца.

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