Китай отправил на орбитальную станцию трёх космонавтов

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту запустили к строящейся орбитальной станции Китая с космодрома Цзюцюань, сообщает ТАСС.
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После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по её эксплуатации, — отметил помощник главы управления пилотируемых полётов Цзи Цимин.
Три китайских космонавта будут работать на орбите в течение трёх месяцев.
Ранее стало известно, что первыми космонавтами, которым предстоит посетить основной модуль орбитальной станции, станут член экипажа миссий «Шэньчжоу-6» и «Шэньчжоу-10» Не Хайшэн, член экипажа миссии «Шэньчжоу-7» Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого полёт в космос станет первым. Главой миссии назначен Не Хайшэн.