Китай отправил на орбитальную станцию трёх космонавтов

https://static.news.ru/photo/98ef7e26-cf0c-11eb-a9b1-96000091f725_660.jpg Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту запустили к строящейся орбитальной станции Китая с космодрома Цзюцюань, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , то запуск состоялся по графику в 09:22 по местному времени (04:22 мск). Для вывода аппарата на орбиту использовали ракету-носитель «Чанчжэн-2-F».

После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по её эксплуатации, — отметил помощник главы управления пилотируемых полётов Цзи Цимин.

Три китайских космонавта будут работать на орбите в течение трёх месяцев.

Ранее стало известно, что первыми космонавтами, которым предстоит посетить основной модуль орбитальной станции, станут член экипажа миссий «Шэньчжоу-6» и «Шэньчжоу-10» Не Хайшэн, член экипажа миссии «Шэньчжоу-7» Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого полёт в космос станет первым. Главой миссии назначен Не Хайшэн.