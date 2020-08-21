Источник: ближайший пуск «Союза» намечен на 24 сентября

Инсайдер в российской ракетно-космической отрасли назвал дату первого запуска спутников российской низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2.1б».
Запуск ракеты поможет поддержать группировку спутников «Гонец-М» в штатном режиме,
Планируемый на 24 сентября запуск трёх спутников «Гонец-М» позволит заменить космические аппараты, срок активного существования которых подходит к концу, в целях поддержания группировки в штатном составе — 12 спутников по три аппарата в четырёх плоскостях, — сказал источник.
Как писал NEWS.ru ранее, экипаж МКС перейдёт на три дня в модуль «Звезда» для контроля за давлением воздуха в модулях американского сегмента. За некоторое время до этого на станции произошла утечка воздуха.
Добавьте наши новости в избранные источники