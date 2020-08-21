Источник: ближайший пуск «Союза» намечен на 24 сентября

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Астронавт Кристофер Кэссиди получил отдельный модуль для сна в российском сегменте МКС. Также российские космонавты оборудовали умывальник в грузовом корабле. Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер.

Весь экипаж МКС на три дня изолировался на российском сегменте станции, чтобы найти утечку воздуха. Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объёма станции. Нет поводов для беспокойств! — написал...